Bibbiano in tutta Italia: “Non era un raffreddore ma una pandemia, (come la Filiera Psichiatrica si allarga a macchia d’olio)”. E’ questo…, il titolo del Convegno on line, organizzato dai responsabili di ‘Famiglie UNITE contro la Filiera Psichiatrica’ ed ‘Associazione Nazionale Famiglie Insieme per i Diritti Umani’, che si terrà lunedì 7 novembre 2022 alle ore 20.00.

All’evento parteciperanno:

Paolo Roat (presidente ‘Associazione Nazionale Famiglie Insieme per i Diritti Umani’);

Rosanna Crepaldi (studentessa in Pedagogia Familiare – Filiera Psichiatrica: che cosa succede in Lombardia);

Fabio Lucentini (studente in Giurisprudenza – Filiera Psichiatrica: la situazIone nella Regione Marche);

Gian Luigi Matta (architetto, vicepresidente Comitato Uniti per i Bambini – Riforma del sistema minorile in Piemonte: la reazione della Filiera Psichiatrica);

Francesco Miraglia (avvocato del Foro di Madrid, esperto in Diritto di Famiglia – Comunità Psichiatrica di Torchiagina -Assisi-: la condanna di un sistema);

Francesco Morcavallo (già giudice del Tribunale per i minorenni – Bibbiano: dopo le prime condanne è cambiato qualcosa nei Tribunali italiani?);

Vincenza Palmieri (presidente Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare -Roma-, consulente Tecnico Forense – Tra ordini di scuderia e pifferai magici: i virus mutanti).

L’iniziativa sarà trasmessa in Streaming Audio/Video e la si potrà seguire collegandosi al link… Zoom che verrà inviato via email; e sulla Pagina Facebook… ‘Famiglie UNITE contro la Filiera Psichiatrica’ https://www.facebook.com/famiglie.unite.contro.filiera.psichiatrica!