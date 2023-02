Articolo…, tratto da… www.ansa.it/liguria!

“Blanco distrugge il palco e viene fischiato dal pubblico: un Festival di Sanremo tranquillo?”. Macchè… poco dopo la mezzanotte, Blanco si esibisce sul palco dell’Ariston: inizia a cantare, la canzone ha un ritmo forte e dinamico… l’artista però inizia ad avere un’espressione strana in volto e cerca di comunicare con la regia.

A un certo punto dell’esibizione, Blanco ha fatto chiaramente segno di non sentire la sua voce in auricolare. A quel punto ha deciso di spaccare tutto: fiori, attrezzature e i musicisti sono andati avanti, continuando a suonare. Alla fine dell’esibizione pioggia di fischi. «Non mi sentivo in cuffia. Non mi sono fermato e mi sono divertito», ha detto l’artista. Amadeus ha invitato alla calma ma sbaglia il nome e lo chiama «Salmo». Fischi e mugugni, ancora. Il cantante si è giustificato «La musica è anche divertimento».

Morandi pulisce il palco

Strage di rose su tutto il proscenio e assistenti di palco al lavoro. Anche Gianni Morandi prende la scopa per togliere i fiori distrutti. «Era dai tempi di Bugo e Morgan che non succedeva una cosa così», ha chiosato Amadeus.