Blitz anti-droga a Messina: dalle prime ore della mattina, gli agenti della Polizia di Stato sono impegnati in un’operazione che ha portato all’esecuzione di 10 misure cautelari (4 arresti), legate alle recenti indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina e condotte dalla Squadra Mobile su un’associazione per delinquere (verticisticamente strutturata), finalizzata alla detenzione e al traffico di stupefacenti.

Le indagini sono state avviate in seguito al duplice omicidio di Giovanni PORTOGALLO e Giuseppe CANNAVO’, avvenuto il 2 gennaio 2022 in via Edoardo Morabito, rione Camaro: un sospetto, presumibilmente l’autore materiale, è stato arrestato a Rosarno (RC) dopo essere rimasto latitante per tre mesi. Successivamente, le indagini hanno rivelato l’esistenza di un’organizzazione criminale attiva a Messina, in particolare nel rione Camaro, specializzata nello spaccio di cocaina, marijuana e crack. Le indagini hanno documentato che questo gruppo criminale aveva una notevole organizzazione nel traffico di droga e aveva stabilito legami con individui operanti anche in Calabria. Sono stati arrestati quattro individui e sequestrati circa cinquanta chili di droga, oltre a armi e munizioni. Basandosi sulle prove raccolte, il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, Direzione Distrettuale Antimafia, ha emesso la custodia in carcere per 10 indagati.

Le operazioni di ricerca e arresto sono state condotte dalla Squadra Mobile di Messina, con il supporto delle Questure di Reggio Calabria e Catanzaro, oltre al Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”. È importante sottolineare che, secondo il diritto di cronaca, tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a prova contraria in un giudizio equo e imparziale.