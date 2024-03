Brindisi – Messina, una partita quella di oggi alle 18.30… che sa di grande occasione per la fuga salvezza per il gruppo di Giacomo Modica… allenatore dei siciliani. Peloritani rinvigoriti dal pareggio interno di domenica scorsa… sotto il temporale del Franco Scoglio ottenuto contro il Picerno, una prova di forza che ha dimostrato ancora una volta il grande carattere dei giallorossi. In Puglia il clima continua ad essere teso per via degli ultimi risultati, nonostante un piccolo cenno di ripresa mostrato dagli uomini di Danucci contro la Casertana. Il trainer di Mazara del Vallo potrà contare su tutti gli effettivi, fatta eccezione per lo squalificato Firenze e l’infortunato Pacciardi. In terra messinese il match di andata terminó 0-1 in favore del Brindisi grazie alla rete di Ganz, risultato figlio del momento negativo che all’epoca condizionó e non poco i peloritani e che sembra fortunatamente ormai alle spalle. Appuntamento dunque il 02 marzo 2024 al “Fanuzzi” alle 18.30 per Brindisi – Messina.

I 23 convocati di Modica: