Buon San Valentino: “Volete trascorrerlo con me?”

Poi mi sono chiesta perché uno che ha la passione politica e la disponibilità economica non se ne sta comodamente seduto in un parlamento dove la politica si fa come una partita a scacchi ed in maniera rilassata. Qui una risposta razionale non me la do’ …l’unica risposta si chiama Cateno De Luca e la sua passione per amministrare…! Concludo pensando che Messina per la prima volta è stata fortunata perché un signore che poteva tranquillamente fare tante cose belle e rilassanti ha deciso di fare dei sacrifici per tirare fuori dalle sabbie mobili un comune dissestato e vergognoso. E allora penso ,visto che Messina è la mia città,che dobbiamo ringraziare la Madonna per averci mandato De Luca che poteva starsene beatamente altrove…;