Buongiorno a tutti: “Da un paio di giorni sto pensando intensamente, alla mia udienza del 28 aprile ho visto che sono stati presenti Antonino Pipitone, padre di Denise, e la sua nuova moglie, ciò mi ha dato grande conforto, e li ho salutati con affetto”. Lo ha scritto oggi 02 maggio 2022, sul suo Profilo Facebook, la dottoressa Maria Angioni che attualmente è magistrato di Sorveglianza al Tribunale di Cagliari e fu uno dei primi pubblici ministeri della Procura della Repubblica di Marsala… ad occuparsi della scomparsa di Denise Pipitone, la bambina mazarese di poco meno di quattro anni svanita nel nulla il primo settembre 2004 davanti l’abitazione della nonna materna.

Ha aggiunto la Angioni: “pero’ già nelle ore successive, appena mi sono ripresa un po’ dalla stanchezza per il processo, ho preso atto di attacchi mediatici molto forti contro il sig. Pipitone e la compagna per questa iniziativa, e anche contro di me per la stessa ragione, provenienti da persone che fanno parte dei gruppi fb di sostegno a Piera Maggio e alla ricerca di Denise. Altrettanto è successo ai danni di altre persone presenti in udienza il 28 aprile. La cosa è sconcertante, e travalica ogni mia capacità di tolleranza”.

La Angioni ha concluso: “ho sempre agito per solidarietà verso Denise, verso la madre, e tutti i familiari, ma Antonino Pipitone è anche lui persona offesa del reato di sequestro di persona commesso ai danni della figlia, rimuovero’ (dopo averlo fotografato) ogni commento malevolo o irridente nei suoi confronti che dovesse essere postato sul mio profilo fb. Cerchiamo Denise, tutti insieme!

