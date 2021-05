Buongiorno: “Oggi sono particolarmente arrabbiata, anche se ormai questa è una condizione giornaliera”. Scrive così sabato 22 maggio, sulla sua Pagina Facebook, Simona Accardo del Movimento Impegno e Identità di Reggio Calabria.

Prosegue così la Accardo: “ieri sera hanno appiccato fuoco all’interno dei locali della scuola media Ibico a Santa Caterina”.

Opera di incivili asociali, indubbiamente… ma mi chiedo: “se l’amministrazione, invece di fare vacue promesse, in questi anni avesse lavorato per restituire alla cittadinanza questa scuola, l’incendio di ieri sera si sarebbe verificato? Lasciare una struttura all’abbandono totale in questi anni non è stato altro che un invito per i vandali”!