Buongiorno: “Ora fanno la gara a chi se la taglia di più”. Lo ha scritto oggi 23 febbraio 2023 sulle sue Pagine Facebook il deputato dell’Assemblea regionale siciliana ed ex sindaco di Messina, Cateno De Luca.

De Luca ha aggiunto: “non intendo partecipare al festival dei ruba galline in salsa iperipocrisia a cinque stelle! La mia esperienza di imprenditore mi ha insegnato che nella vita è più importante quanto produci piuttosto che quanto costi soprattutto se hai dei ruoli specifici e ben selezionati”.

Ha proseguito De Luca: “io non ho mai vissuto economicamente di politica e le mie indennità sono state bonificate per intero prima a Sicilia Vera e dopo a Sud chiama Nord…! Potrei esibire e dimostrare in qualunque contesto la beneficenza che faccio da sempre perché avendo vissuto anni di lacrime e sangue con la valigia di cartone condivido parte dei miei guadagni annuali con coloro che sono stati meno fortunati di me…”!

Infine ha sottolineato De Luca: “tra qualche settimana il Parlamento Siciliano potrà votare il mio disegno di legge per non applicare l’aumento Istat delle indennità previsto da una legge regionale del 2014. Ai miei colleghi deputati che sparano mi… te a cinque stelle dico che se vogliono possiamo anche azzerare l’indennità perché per me non cambia nulla mentre per tanti di loro sarebbero cavoli amari”.

Ecco l’indirizzo per il collegamento, al filmato pubblicato da De Luca:

https://fb.watch/iTaFHhXYZT/

“#sudchiamanordesiciliaveradisponibiloavotareazzeramentoindennità”.