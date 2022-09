“Cacciata dalla Polizia per aver difeso la Costituzione e la libertà degli italiani” [Video]

“Cacciata dalla Polizia per aver difeso la Costituzione e la libertà degli italiani”. Lo ha riferito ieri 29 settembre 2022 sul suo Profilo Facebook, l’ex vicequestore siciliana Nunzia Alessandra Schillirò che era una funzionaria della Questura di Roma.

Ha aggiunto la Schillirò: “il 28 settembre 2022 è stato decretato che i dirigenti di Polizia sono schiavi del Governo di turno? Dopo un anno di sospensione e di persecuzione con 7 procedimenti disciplinari, al quinto sono stata destituita! Licenziata per le mie dichiarazioni sul palco della manifestazione del 25 settembre 2021 e per tutte le mie successive dichiarazioni. Quelle, per esempio, in difesa dei portuali di Trieste, aggrediti a colpi di idrante, quando stavano seduti a terra, con il rosario in mano”.

La Schillirò ha proseguito: “i condannati per il G8 di Genova in servizio e, in certi casi, addirittura promossi. Io licenziata per aver esercitato il diritto costituzionale previsto dall’articolo 21. Quale libertà di espressione esiste in Italia?”.

Così conclude la Schillirò: “vediamo quanti avranno il coraggio di dare questa notizia e quanti si ricorderanno di avermi offerto un lavoro e della mia risposta… -fammi questa proposta quando mi avranno licenziato. Per ora, devo combattere-. Seguitemi sul mio canale telegram Nandra https://t.me/nandraR”.