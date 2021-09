“Cambio di programma ci stiamo dirigendo alla stazione di servizio dopo Fiano Romano sulla uno dove ci dovrebbe essere il punto di incontro dei camionisti che si muoveranno come promesso in maniera molto lenta” [Video]

LO HA SCRITTO POCO PRIMA DELLA MEZZANOTTE DEL 26 SETTEMBRE, SULLA SUA PAGINA FACEBOOK... 'QUI' RADIO LONDRA INTERNATIONAL', IL BLOGGER DI ROMA MAX MASSIMI PER TESTIMONIARE LA PROTESTA DEGLI AUTISTI DEI TIR

“Cambio di programma ci stiamo dirigendo alla stazione di servizio dopo Fiano Romano sulla uno dove ci dovrebbe essere il punto di incontro dei camionisti che si muoveranno come promesso in maniera molto lenta”. A scrivere cosi’ sulla sua Pagina Facebook ‘Qui Radio Londra International’, poco prima della mezzanotte del 26 settembre e’ stato il blogger di Roma Max Massimi per testimoniars la protesta degli autisti dei Tir.