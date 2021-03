“Carabinieri, quali rappresentanti dei più alti valori della Legge Italiana, Vi chiediamo anche ai sensi dell’Art. 650 c.p. l’immediata disapplicazione dei Decreti Legge e DPCM che violano le libertà costituzionali democratiche così come sentenziato dal Giudice del Tribunale di Reggio Emilia Dott. Dario De Luca, il 27 gennaio 2021”. Lo ha scritto oggi, sulla sua Pagina di Facebook, l’avvocato Edoardo Polacco di Roma.

Polacco ha aggiunto e concluso: “Vi chiediamo detta disapplicazione anche attraverso la non elevazione di verbali contravventivi riferiti alle norme asseritamente anticostituzionali, così come sentenziato -In Nome Del Popolo Italiano-“.