Carla Cuccu (consigliere regionale della Sardegna nel Gruppo del M5S): “L’Eccellentissima Corte d’Appello di Cagliari ha accolto la nostra eccezione di inammissibilità del reclamo di Crimi”

"IL CASO SI FONDA SU UNA GIURISPRUDENZA GRANITICA, COME È EVIDENZIATO DAL DECRETO"

Carla Cuccu (consigliere regionale della Sardegna nel Gruppo del M5S) in esclusiva a… www.messinamagazine.it riferisce oggi: “l’Eccellentissima Corte d’Appello di Cagliari ha accolto la nostra eccezione di inammissibilità del reclamo di Crimi; eccezione fondata su una giurisprudenza granitica, come evidenziato nel decreto”.

Continua la Cuccu: “da cittadina, avvocato e politico, sono molto soddisfatta di questo pronunciamento perché e’ stato ripristinato il principio fondante dell’ordinamento democratico che prevvede la separazione dei poteri di Montesquieu”.

L’esponente #pentastellata conclude: “la politica non puo’ ritenersi superiore alla legge e’ la prima a doverla rispettare per la funzione esemplare che dovrebbe incarnare. Con questa decisione si e’ ripristinato il rispetto della legalita’ in un questa sgradevole vicenda”.