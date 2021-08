Carlo Priolo (avvocato di Roma), si rivolge al presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi [Video]

"NON PUO' DISATTENDERE IL GRIDO DI DOLORE DELLE MADRI CORAGGIO"

Articolo…, tratto da… www.paeseroma.it.

Presidente Draghi abbiamo frequentato la stessa università, io con anni di anticipo, poi il percorso è stato diverso.

La storia ci coglie dove siamo nati e solo la morte rende tutti uguali ieri come oggi.

Ogni 5 secondi muore un bambino per un tozzo di pane ed un bicchiere d’acqua.

Lei non può disattendere il grido di dolore delle madri coraggio alle quali sono stati espropriati i figli per troppo affetto.

E’ un obbligo per la Repubblica abbattere il muro che separa i figli e i genitori che hanno vissuto l’esperienza dell’infelicità da altri figli e genitori che per paura ed omertà fingono di non sapere.

Ho vissuto tutti gli eventi storici dalla 2° guerra mondiale al presente di questi giorni finchè morte non sopravvenga.

Il 9 novembre 1989 ho visto crollare il muro di Berlino e le posso assicurare che anche il muro dell’omertà e dell’ipocrisia sarà abbattuto dal desiderio di libertà.

Ho fatto un giuramento ad un bambino che ho incontrato al crocevia del destino, non posso tradirlo, non posso tradirlo, non posso tradirlo.

Ferragosto, come ogni giorno, il pensiero è per i bambini ed i genitori che vivono lontani.