“D COME DANNATE INGENUE” È UN PROGETTO SPECIALE CON LA PARTECIPAZIONE DELLE ARTISTE CHE DECIDONO DI ESPRIMERSI IN MODO AUTENTICO ESIBENDOSI PIANO E VOCE O CHITARRA E VOCE: LA SERATA DEL 2 OTTOBRE, AD INGRESSO LIBERO, INIZIO ORE 21.00, SI SVOLGERÀ IN PIAZZA LARGO DELL'AUTONOMIA COMUNALE A PRIOLO GARGALLO (SR)... L’EVENTO È ORGANIZZATO DAL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO, VOLUTO DAL SINDACO ON. DOTT. PIPPO GIANNI E DALL’ASSESSORE ALLO SPETTACOLO STEFANO CASTROGIOVANNI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'ANGELO CUSTODE

Carmen Consoli ritorna con “D come Dannate Ingenue”, parafrasando il suo storico brano Besame Giuda: in duo con Marina Rei alla batteria. il canto febbrile di Carmen e le bacchette irrequiete di Marina porteranno sul palco un set molto energico all’interno di una serata tutta al femminile.

Donne protagoniste dì un concerto per le Donne, musiciste, interpreti e compositrici impegnate a tradurre bellezza in musica e trasmettere pura energia. Una festa in musica dedicata alle Donne, un viaggio nell’intenso e coraggioso universo femminile.

Sul palco Donne con la D maiuscola, incroci di anime, la serata ospiterà sul palco anche Noemi, anima soul, Casadilego (vincitrice della 14^ edizione di X Factor) e in apertura: Alice Giuliano (giovane cantante e cantautrice siciliana) e Chiara Bruno “Pridea” raffinata ed elegante giovane cantautrice palermitana finalista al festival di Castrocaro 2023.

“D come Dannate Ingenue” è un progetto speciale con la partecipazione delle artiste che decidono di esprimersi in modo autentico esibendosi piano e voce o chitarra e voce: la serata del 2 ottobre, ad ingresso libero, inizio ore 21.00, si svolgerà in piazza Largo dell’Autonomia comunale a Priolo Gargallo (SR)… l’evento è organizzato dal Comune di Priolo Gargallo, voluto dal sindaco On. Dott. Pippo Gianni e dall’assessore allo spettacolo Stefano Castrogiovanni in occasione della Festa dell’Angelo Custode.

“In questo particolare momento storico – commentano il sindaco Gianni e l’ass. Castrogiovanni – accogliamo con emozione e piacere il progetto “D come Dannate ingenue” anche per esprimere vicinanza a tutte le famiglie, ai figli delle vittime di femminicidio, che così come si legge dalla cronaca aumentano di giorno in giorno. Con l’occasione della festa del Santo patrono, che da sempre vede coinvolti artisti di grande spessore, con “D come Dannate Ingenue” si vuole dare l’avvio ad una campagna di comunicazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica contro la violenza di genere”.

Aggiunge l’ass. Castrogiovanni: “la campagna di comunicazione lanciata in occasione del concerto, non si fermerà con questo evento ma vuole essere un nuovo strumento all’interno della più ampia strategia dell’amministrazione per sensibilizzare tutta la comunità, coinvolgendo le scuole, le associazioni sportive e tutti i cittadini a contribuire al riconoscimento, alla prevenzione e, quando necessario, alla denuncia di comportamenti inaccettabili nei nostri luoghi di studio, di lavoro, in famiglia”.