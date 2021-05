“Caro sindaco Cateno De Luca, io non sono certo una che te le manda a dire e chi mi segue su questa pagina lo sa”. Così scrive oggi sulla sua Pagina Facebook, la deputata nazionale messinese dei 5 Stelle Angela Raffa.

Prosegue la Raffa: “stavolta però è giusto farti i complimenti. La prossima settimana arriva alla Camera, per il voto definitivo, il decreto per risolvere definitivamente il problema delle baraccopoli nate a Messina a seguito del terremoto del 1908. E’ tuo il merito di aver portato all’attenzione nazionale il problema. E’ giusto e te ne do atto. Un grande risultato per Messina di cui siamo tutti orgogliosi. Perché non c’è ‘destra, sinistra, centro ed ogni luogo’ che può distinguerci quando c’è chi vive in condizioni disastrose ed i bambini giocano tra topi, amianto e rivoli di fogna”.

La Raffa conclude: “approvato il decreto, il Prefetto avrà 60 giorni di tempo per delimitare il perimetro urbano dove intervenire. Poi 100 milioni di euro per risolvere il problema… dare una soluzione abitativa alle più di 2mila famiglie coinvolte, demolire e riqualificare le zone. A noi toccherà vigilare e mantenere alta la guardia. Troppe volte si è fallito, troppe volte in passato le graduatorie per l’assegnazione di alloggi popolari sono state oggetto di ingerenze illecite e mafiose. Il successo di Messina sarà il successo di tutti. Ancora poche settimane e poi il decreto verrà firmato…, un bel giorno per la mia città e bisogna avere l’onestà intellettuale di riconoscere i meriti altrui”.