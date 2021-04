“Cartour Delta”…, tamponi negativi: e’ rientrata in linea la stessa sera, dopo il disco verde delle Autorità competenti

C&T: “GRANDE SOLLIEVO PER L'ESITO NEGATIVO DEI TAMPONI MOLECOLARI PER I MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO”

“Abbiamo preso atto con sollievo dell’esito dei tamponi molecolari cui sono stati sottoposti tutti i membri dell’equipaggio della Cartour Delta e del conseguente disco verde giunto dalle Autorità competenti, che ci ha permesso di rimettere in linea, la sera stessa, la nostra nave”. Così Caronte & Tourist ha comunicato la negatività al Coronavirus dei marittimi dell’equipaggio della Cartour Delta che – al contrario dei loro cinque colleghi – non mostravano alcuno dei sintomi tipici da infezione da SARS-CoV-2 ma sul cui stato di salute c’era ovviamente grande apprensione. Ricordiamo che i marittimi risultati positivi erano stati immediatamente sbarcati e trasferiti in due diverse strutture protette a Messina mentre la nave aveva subìto due diversi radicali interventi di sanificazione.

“Il nemico – dice Caronte & Tourist – si conferma subdolo e infido. Non l’abbiamo mai sottovalutato, tanto è vero che già nei primi giorni dell’emergenza, a marzo 2020, ci siamo dotati di un rigidissimo protocollo di sicurezza insediando un nostro “Covid Team” che ha assunto spesso decisioni perfino più drastiche di quelle previste nei provvedimenti governativi. Stamattina abbiamo concordato con l’Ufficio di Sanità Marittima procedure specifiche per la linea Messina/Salerno che, tra l’altro, prevedono la tracciabilità dei passeggeri, l’intensificazione degli interventi di sanificazione della nave e l’effettuazione di almeno due tamponi alla settimana per i membri dell’equipaggio. Continueremo a vigilare e operare a difesa della salute e del benessere dei nostri equipaggi e dei nostri passeggeri”.