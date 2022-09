Cateno De Luca (ex sindaco di Messina – già candidato sconfitto alla Presidenza della Regione Siciliana alle Elezioni del 25 settembre)… a ‘L’Aria che tira’ (condotto dalla giornalista Myrta Merlino su La7) di oggi 30 settembre 2022 dopo le ore 11.00: “La sfida diretta con Renato Schifani l’ho persa”

"POSSO RITENERMI SODDISFATTO..., SIAMO LA PRIMA FORZA POLITICA IN SICILIA"

Cateno De Luca (Sud chiama Nord): “Posso ritenermi soddisfatto, siamo la prima forza politica in Sicilia e abbiamo eletto anche un senatore e un deputato al Parlamento Nazionale, grazie alla concentrazione delle nostre forze”. Lo ha riferito oggi 30 settembre 2022, l’ex primo cittadino di Messina (già candidato sconfitto alla Presidenza della Regione Siciliana, alle Elezioni del 25 settembre scorso) in una intervista curata dalla giornalista Myrta Merlino durante la odierna trasmissione ‘L’Aria che tira’ in onda su La7 dopo le ore 11.00.

Per seguire le affermazioni di Cateno Roberto Salvatore De Luca, il già sindaco peloritano, potete collegarvi al link in basso: