Cateno De Luca, ex sindaco e candidato prima al Consiglio Comunale di Messina alle Elezioni del 12 giugno, ma anche alla Presidenza della Regione Siciliana alle Consultazioni del 6 novembre, oggi 13 luglio 2022 dopo le 17.00, nelle vesti di consigliere è stato eletto quale nuovo Presidente della citata Assise con 23 voti su 32 aventi diritto.

Nel conteggio delle preferenze segrete, è stato appurato che mancano agli schieramenti di centrosinistra e centrodestra le adesioni dei consiglieri Cettina Buonocore, Nicoletta D’Angelo e Dario Ugo Zante che sono ormai schierati ufficialmente con De Luca.

I membri dell’Aula hanno provveduto poi, alla surroga dei componenti dimissionari Alessandra Calafiore, Dafne Musolino e Salvatore Mondello, i quali sono gia’ assessori della Giunta Municipale e sono stati dunque sostituiti da Francesco Cipolla, Giuseppe Trischitta e Rosaria D’Arrigo.

De Luca che ha ottenuto 3 voti in più dei consiglieri eletti nelle Liste di Basile, al contempo si è affrettato ad invitare gli aderenti ai gruppi consiliari alla responsabilità nei confronti delle nuove generazioni ed a specificare: “mi impegnero’ per modificare il Regolamento del Consiglio Comunale in modo che non ci siano astensioni tecniche concordate che hanno fatto registrare in passato grandi torti nei confronti della città”.

Infine De Luca ha detto che: “al di là di come andranno le Regionali tra sei mesi mi dimettero’ dal Consiglio Comunale”.