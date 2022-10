Cateno De Luca, il leader del Movimento ‘Sicilia Vera’ ex sindaco di Messina ed attuale presidente del Consiglio Comunale, stamane dopo le ore 11.00 in diretta sui suoi Profili di Facebook a Montecitorio presso la sede della Camera dei deputati a Roma, ha presentato i suoi due parlamentari nazionali eletti alle Elezioni del 25 settembre 2022… alla presenza oltretutto del suo deputato regionale palermitano Ismaele La Vardera e del già ex parlamentare nazionale ed assessore siciliano Carmelo Lo Monte.

Così ha scritto De Luca, in un proprio Post: “‘Sud chiama Nord’ oggi è nel Parlamento Italiano. Auguri all’onorevole Francesco Gallo e alla senatrice Dafne Musolino per il loro insediamento”.