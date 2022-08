Cateno De Luca, leader di ‘Sicilia Vera’, ex primo cittadino di Messina, in lizza alle Elezioni politiche ed a quelle Regionali con i simboli ‘De Luca sindaco di Sicilia’, ‘De Luca sindaco d’Italia’ e ‘Sud chiama Nord’, in candidatura a Palazzo Madama nel Collegio di Catania, non si smentisce mai e neanche oggi si è smentito o autosmentito… fate voi… nel suo Post pubblicato su Facebook [Video]

Cateno De Luca, leader di ‘Sicilia Vera’, ex primo cittadino di Messina, in lizza alle Elezioni politiche ed a quelle Regionali con i simboli ‘De Luca sindaco di Sicilia’, ‘De Luca sindaco d’Italia’ e ‘Sud chiama Nord’, in candidatura a Palazzo Madama nel Collegio di Catania, non si smentisce mai e neanche oggi si è smentito o autosmentito… fate voi… nel suo Post pubblicato su Facebook.

Ha definito ‘Paparo’…, Renato Schifani, candidato alla Presidenza della Regione Siciliana per il centrodestra alle Consultazioni del 25 settembre 2022. Si tratta di una parola di derivazione straniera che puo’ avere molti significati in italiano… tra i quali… ‘tonto’, ‘ignorante’ o ‘puparo’. Sicuramente…, De Luca è incorso nel reato di Diffamazione aggravata a mezzo stampa per il quale vi è necessità della Querela di parte.

Nel caso di specie, il De Luca… è caduto nella avvenuta commissione dei reati di ‘Vilipendio’, ‘Turbativa Elettorale’ e ‘Grida sediziose’… quest’ultima circostanza dal momento che l’avvocato Schifani è senatore della Repubblica italiana. Le ultime due ipotesi di reità, sono perseguibili d’Ufficio, ma ci sarà qualche Autorità Giudiziaria in Sicilia, che provvederà a denunciare Cateno Roberto Salvatore De Luca, per le violazioni Penali da lui commesse con l’odierno testo diffuso? Qualche addetto all’Ordine ed alla Sicurezza Pubblica appartenente alle Questure della Polizia di Stato esistenti nel territorio della nostra Isola… procederà a contestare al De Luca quanto da Egli violato denunciandolo a ‘piede libero’?