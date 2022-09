Cateno De Luca, l’ex sindaco di Messina candidato alle Elezioni Regionali ed alle Politiche al Senato nel Collegio di Catania, previste per il 25 settembre e gli insulti e le diffamazioni verso il senatore di Forza Italia Renato Schifani responsabile del centrodestra in Sicilia e rappresentante della Coalizione in vista delle Consultazioni per la Presidenza della Regione Siciliana [Video]

Cateno De Luca, l’ex sindaco di Messina candidato alle Elezioni Regionali ed alle Politiche al Senato nel Collegio di Catania, previste per il 25 settembre e gli insulti e le diffamazioni verso il senatore di Forza Italia Renato Schifani responsabile del centrodestra in Sicilia e rappresentante della Coalizione in vista delle Consultazioni per la Presidenza della Regione Siciliana.

Il già primo cittadino messinese, nell’insultare il presidente emerito di Palazzo Madama (Roma), compie i reati di ‘Diffamazione’, ‘Vilipendio’ e ‘Grida Sediziose’… i primi due sono procedibili attraverso la presentazione di una Querela di parte, il terzo invece è procedibile d’Ufficio, ovvero i componenti delle forze dell’ordine e della Magistratura devono denunciare il reo a piede libero!

E’ dunque auspicabile, che i responsabili dell’Autorità Giudiziaria, provvedano a denunciare Cateno Roberto Salvatore De Luca per evitare che la Campagna elettorale in corso… possa essere inquinata da diffamazioni tese a spostare artatamente ed illegalmente i voti dagli avversari… verso di lui.

Ai cittadini siciliani, italiani e messinesi, rivolgo l’invito a valutare se sia il caso di votare uno come De Luca che diffama gli altri politici contendenti… oppure se non fosse più opportuno scegliere candidati veramente rispettosi, mai condannati e non diffamatori ed insultatori seriali come il predetto… fondatore dei Movimenti ‘Sicilia Vera’ e ‘Sud chiama Nord’!

In basso…, potete seguire il filmato pubblicato da De Luca (alle 10.10 del 28 agosto 2022 sulla sua omonima Pagina Facebook…) nel quale Schifani viene diffamato e vilipeso con il termine ‘Puparo’.