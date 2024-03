C’è tempo fino al 15 marzo per votare la Disk Jockey messinese Helen Brown al concorso promosso da Dance Music Academy che elegge la migliore “woman dj 2023”, il prestigioso premio nazionale che celebra i rappresentanti Top Artisti della Night Life.

Per sostenerla basterà connettersi al sito www.dancemusicawards.it inserire i propri dati personali e selezionare cinque categorie. La candidatura al titolo di migliore “Woman DJ” arriva in un momento molto importante per Helen Brown.

Fra qualche mese uscirà “Congo” il suo nuovo disco con sonorità Afro-tech; a giugno, per la quarta volta tornerà nel famoso club “Ministry Of Sound” di Londra, la discoteca fondata da James Palumbo, Humphrey Waterhouse e Justin Berkmann, dagli anni 90, la location più ambita dai più grandi Disk Jockey internazionali di musica dance, house e trance.

Qui, Helen si è già esibita due volte nel 2023, lo scorso 16 febbraio ed ancora una volta tornerà il prossimo 7 giugno. Situato nella zona di Elephant and Castle, il “Ministry Of Sound” di Londra è composto da due ampie sale che, soprattutto il venerdì ed il sabato, sono teatro di lunghe performance live da parte di famosissimi DJ!

Helen Brown nel 2023 è stata fra le prime 100 DJ in Europa secondo Djanetop, il sito web che determina le migliori DJ donne nel mondo, ancora nel 2023 ha festeggiato 30 anni di carriera e sono usciti i suoi dischi “Love me”, “In My Mind” ed “Love at Night”.

In Italia, lo scorso dicembre si è esibita al Seen di Roma ed al Sound Factory a Milano, due templi del divertimento della notte e della migliore musica dance. Helen è DJ – producer, in questi anni ha suonato nei club più esclusivi d’Italia, d’Europa ed internazionali, ma ha sempre voluto mantenere un rapporto speciale con la sua Sicilia ed in particolare Messina sua città d’origine.