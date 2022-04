«C’è un limite a tutto In politica, specie durante le elezioni, semplici “contatti” tra coalizioni differenti vengono subito “considerate” vere e proprie alleanze, perchè la cosa più si gonfia e più fa -scoop-». Lo ha riferito in un documento di oggi 26 aprile 2022, la signora Sabina Scaravaggi responsabile Provinciale per Messina della cosiddetta ‘DC Storica’ rappresentata sul territorio italiano dal referente politico Franco De Simoni.

Dice la Scaravaggi (risentitasi dopo le polemiche di questi ultimi giorni, derivanti da voci su presunti accordi da stringere fra la ‘DC nuova’ di Totò Cuffaro e Renato Grassi e l’ex sindaco peloritano Federico Basile): «magari in realtà restano solo quello che sono, cioè semplici “contatti” volti ad un confronto per la ricerca di punti in comune, magari senza trovarne neanche uno come e’ accaduto tra De Luca e Cuffaro, e quindi ognuno per la sua strada».

Ed ancora specifica la Scaravaggi: «ma quando una delle parti (Cuffaro) fa affermazioni che tendono a mettere in cattiva luce l’interlocutore (De Luca), e’ chiaro che si costringe il soggetto ed i suoi alleati a replicare. La DC, Democrazia Cristiana e’ una sola…, qualora ci fossero dubbi una sentenza della Cassazione lo certifica, ed e’ rappresentata dal suo segretario nazionale Franco De Simoni e dalla portavoce nazionale Sabina Scaravaggi, per cui il Sig. Cuffaro non dovrebbe parlare a nome della Democrazia Cristiana, dovrebbe precisare nelle su dichiarazioni ai giornali che il suo simbolo non ha nulla a che vedere con la Democrazia Cristiana, da cui tra l’altro e’ stato ripetutamente diffidato dall’uso del simbolo».

Conclude la Scaravaggi: «se partiamo già da questo, tutto il resto che dichiara su De Luca e’ “fuffa”. Per cui volendo rimanere nel “Politically correct”, inviterei il Sig. Cuffaro a confrontarsi sui programmi per la Sicilia, se li ha. Alle prossime amministrative, sono candidata come consigliere comunale nella seconda lista di Basile con capolista Cateno De Luca. De Luca comunque, ha annunciato più di una settimana fa, la sua presenza nella lista “mai più baracche” insieme a Federico Basile».