C’è un’altra puntata del cosiddetto ‘Catemoto’: stavolta non sono le parole inaccettabili per Giacinto Pipitone, cronista del ‘Giornale di Sicilia’, di cui abbiamo scritto, prendendo una posizione… la polemica è con Raffaele Lombardo, involontario protagonista di un lungo post molto duro, con video social, condito da apprezzamenti pesantissimi proprio di Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione.

Al centro del discorso c’è un video, ripreso da non si sa chi, la cui provenienza non si conosce, in cui lo stesso Lombardo non è certo tenero, come mostriamo in un minuto e mezzo estrapolato. Chi guarda potrà farsi un’idea delle rispettive affermazioni. L’ex governatore parla anche della sua giunta, con riferimento al fatto che Caterina Chinnici, candidata dei progressisti, e Gaetano Armao, candidato del Terzo polo sono stati suoi assessori. Un’altra puntata di una campagna elettorale complessivamente sconfortante per toni e contenuti.