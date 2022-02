COSI' PARLA IN UNA NOTA DI OGGI 8 FEBBRAIO 2022, LA PEDAGOGISTA MESSINESE… DOTTORESSA HELGA CORRAO PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE SAGITTARIO E COMPONENTE DELL’ANPE (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PEDAGOGISTI ITALIANI)

“C’è un’emergenza sociale importante… quella dei Giovani… degli Adolescenti… dei Bambini, BASTA RESTRIZIONI… 2 anni sono troppi adesso, per tutti, ma soprattutto per loro”! A parlare in una nota la dott.ssa Helga Corrao Presidente Associazione Sagittario e Pedagogista ANPE.

Prosegue la Corrao: “studi recenti hanno constatato che molti bambini ricordano di aver sempre portato la mascherina, altri hanno maturato uno -stato di angoscia costante-, le relazioni con i pari sono quasi inesistenti, il diritto allo sport è discriminato come quello allo studio…”!

La Corrao aggiunge e conclude: “occorre con urgenza che si intervenga a tutela delle nuove e future generazioni… ricordando a tutti gli addetti ai settori sopra citati… che nessuno può esimersi da questa responsabilità, che nessuno adulto può voltarsi dall’altra parte. Molti Stati Europei hanno eliminato ogni tipo di restrizione già dal 1 febbraio 2022 ed altri stanno seguendo il percorso, mentre in Italia si continua a parlare di restrizioni che nulla hanno a che vedere con l’emergenza sanitaria che pare dai dati chiaramente giunta alla sua conclusione. Faccio un monito alle Associazioni che si occupano della tutela e dei diritti dei Bambini e degli adolescenti di -svegliarsi- dal torpore ed a fare sentire la loro voce”.