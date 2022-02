“Cento domande al sindaco a 48 ore dal suo addio”. Lo ha scritto oggi, 11 febbraio 2022 su Facebook, Cateno De Luca… il massimo responsabile della Giunta municipale messinese.

Ha proseguito e terminato così il primo cittadino peloritano: “faccia a faccia di Cateno De Luca con l’intera redazione giornalistica di TCF portavoce dei problemi e delle speranze di una intera comunità. Tensioni, consensi la corsa alle regionali e la nomina del suo successore. A poche ore dalle dimissioni De Luca si racconterà nel salotto di Malalingua in uno speciale da non perdere. Vi aspettiamo venerdì alle 20:30 su TCF canale 113 Sicilia sul web tcftv.it in live Facebook Tcf Tv. Non prendete impegni! Anche sulla pagina De Luca Sindaco di Messina”!