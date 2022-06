“C’era una volta Cateno”

QUESTA E' L'INIZIATIVA IDEATA DA SALVATORE SORBELLO, IL CONSIGLIERE COMUNALE USCENTE DI MESSINA DEL GRUPPO 'ORA SICILIA' PER FAR CONOSCERE ALLA CITTADINANZA MESSINESE TUTTE LE ILLEGALITA' COMMESSE E LE BUGIE PERPETRATE DALL'EX SINDACO DE LUCA DURANTE I SUOI 3 ANNI E 7 MESI DI AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE... AL FINE DI NON FAR VOTARE FEDERICO BASILE IL CANDIDATO DA LUI POSTO PER LA COMPETIZIONE ELETTORALE DEL 12 GIUGNO 2022; ECCO TUTTI GLI ORARI