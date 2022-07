“Cerchiamo un bravo neurologo per Domenico, 4 anni, a cui è stato diagnosticato un edema cerebrale” [Video]

QUESTO E' L'APPELLO DIFFUSO OGGI 13 LUGLIO 2022 SU FACEBOOK... DA AMBRA CUCINA LA MAMMA CATANESE DEL PICCOLO BAMBINO CHE SI TROVA RICOVERATO PRESSO L'OSPEDALE SAN VINCENZO DI TAORMINA... PRIMA CHE I MEDICI DELLA STRUTTURA DICHIARINO LA MORTE DEL FIGLIO GIUNTO IN GRAVI CONDIZIONI DAL POLICLINICO DI MESSINA DOVE NEI GIORNI SCORSI ERA STATO TRASFERITO DAL NOSOCOMIO DI CATANIA

“Cerchiamo un bravo neurologo per Domenico, 4 anni, a cui è stato diagnosticato un edema cerebrale”. E’ questo l’appello diffuso oggi 13 luglio 2022 su Facebook da Ambra Cucina la mamma catanese… del minore ricoverato da qualche giorno all’Ospedale San Vincenzo di Taormina… prima che i medici della Struttura dichiarino la morte del figlio giunto li nei giorni scorsi dal Policlinico di Messina dove era arrivato perchè trasferito dal Nosocomio di Catania.

Così continua il testo diffuso sulla Pagina della donna che lancia la sua richiesta in modo disperato: “chiunque ne conosca uno è pregato di contattare il 3398167713… ma anche il numero del reparto… 0942579101, che ha in cura il piccolo Domenico. Fate girare in tutta Italia. Grazie Domenico ha bisogno di tutti noi”.