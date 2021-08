SI AVVIA UNA NUOVA ERA, PER IL TRAGHETTAMENTO A MESSINA, DOVE L'AUTORITA' PORTUALE DI SISTEMA PRESIEDUTA DA MARIO MEGA, HA EMESSO DUE BANDI PER LA GESTIONE DEL TERMINAL MARITTIMO DELLA RADA SAN FRANCESCO DI VIALE DELLA LIBERTA'

Nuova era per il traghettamento sullo Stretto di Messina, nei giorni scorsi l’Autorità di Sistema Portuale presieduta da Mario Mega ha pubblicato due nuovi bandi europei per la concessione della Rada San Francesco, gestita in via esclusiva da Caronte&Tourist.

I bandi dividono la Rada San Francesco in due terminal che dovranno essere assegnati a due diversi armatori che dovranno dividersi i 5 ormeggi a disposizione. Gli operatori interessati potranno partecipare ad entrambi i bandi con scadenza 21 e 22 settembre ma con una limitazione fondamentale: chi si aggiudica uno dei due terminal non potrà avere l’altro in concessione per evitare un nuova gestione in esclusiva della Rada.