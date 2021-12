LO HANNO SCOPERTO NELLE SCORSE ORE, I CARABINIERI DELLA STAZIONE DI MODICA IN PROVINCIA DI RAGUSA

Articolo…, tratto da www.blogsicilia.it.

Chiedevano ai parenti che si recavano in visita di esibire il Green pass per accedere alla struttura, ma tre operatori sanitari e il titolare della casa albergo ne erano sprovvisti. La scoperta dei carabinieri di Modica, in provincia di Ragusa.

I carabinieri della compagnia di Modica, nell’ambito di una campagna di ispezioni e controlli sulle residenze sanitarie assistenziali per anziani, hanno sanzionato le 4 persone perché prive del certificato di avvenuta vaccinazione.

Durante dell’attività nella casa albergo per anziani militari dell’Arma hanno trovato tre dipendenti e il titolare della struttura senza il previsto ‘certificato verde’.

Il super green pass

Una misura contenuta nell’ultimo decreto del Governo è l’estensione del pass rafforzato a settori che fino ad oggi ne erano esclusi. Fino alla conclusione dello stato di emergenza, previsto al momento per il 31 marzo, potranno prendere il caffè o mangiare al bancone solo i vaccinati e i guariti: il decreto prevede infatti l’obbligo del super green pass anche per i servizi di “ristorazione al banco”, mentre fino ad oggi bastava il pass base.

Ma il pass rafforzato, a partire dal 30 dicembre, è esteso anche a musei e luoghi di cultura, a piscine, palestre e sport di squadra, ai centri benessere e ai centri termali, ai centri culturali, sociali e ricreativi, alle sale gioco, sale bingo e casinò. Non si potrà più entrare con il solo tampone. Per accedere a Rsa e hospice, invece, si dovrà aver fatto il booster oppure, se si hanno solo due dosi, bisognerà fare anche il tampone.