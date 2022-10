“Ci chiedevamo (ma non troppo) quale fosse il reale motivo per cui Monica Canalis (PD) osteggiasse così -Allontanamento Zero-“. Lo ha scritto sul suo Profilo Facebook, oggi 03 ottobre 2022 dopo le ore 17.10 Sara De Ceglia la mamma brindisina residente in Provincia di Como presidente dell’Associazione #BambiniStrappati.

Così ha proseguito la De Ceglia: “qualcuno avrà potuto pensare -sarà politica- e invece nooooo eheheeh…! La Signora Canalis e padre hanno appena messo su una bella -Comunità-! E che ti vorresti perdere il lavoro? Ma dai andiamo…! Ma che ne sapete voi genitori INADEGUATI! Su, dai, non siate sciocchi! I vostri figli servono tutti”!

La De Ceglia ha terminato: “https://torino.repubblica.it/…/affidi_ai_minori_in…/ infatti se cliccate il link qui sopra, nell’articolo, la donna, si chiede come mai -La Destrah- non faccia qualcosa anche per i -Bambini ROM…-, come del resto non hanno fatto loro, ma d’altronde. C’è bisogno di allargare gli orizzonti (e le entrate). Sebbene -donna Canalis- non abbia voluto rispondere al mio quesito e si sia precipitata a -cancellare- il mio commento dovrebbe sapere che la Verità viene sempre a galla”!

Il testo postato on line dalla De Ceglia… è stato condiviso anche dal signor…, Salerno Salvatore.

“#giulemanidaibambini #chitaceecomplice”.