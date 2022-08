Ci si può candidare fino al 15 settembre alle tre selezioni a tempo indeterminato bandite da Atm.

In particolare, si ricercano: due giovani ingegneri specializzati in ICT – ITS (età compresa tra 21 e 29 anni) con contratto di apprendistato e parametro 140; un quadro per l’area Servizi Tecnologici e un quadro per l’area Programmazione e Appalti con contratto di diritto privato e parametro 250. I bandi completi di tutte le informazioni e i requisiti di partecipazione si possono consultare sul sito di Atm S.p.A.

Le domande possono essere inviate esclusivamente via pec all’indirizzo: atm.messina@pec.it allegando la documentazione richiesta.