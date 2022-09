ANCHE QUEST’ANNO MESSINA E' IN POLE POSITION PER LA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA', ORGANIZZATA DAI RESPONSABILI DI ATM S.P.A. SEGUENDO IL TEMA DELLE “MIGLIORI CONNESSIONI”

Ci siamo! Anche quest’anno Messina è in pole position per la Settimana Europea della Mobilità, organizzata da ATM S.p.A. seguendo il tema delle “Migliori Connessioni”. L’obiettivo degli eventi previsti sarà quello di mostrare i collegamenti tra i vari mezzi di trasporto, incentivando l’interscambio tra mezzi privati, trasporto pubblico e mobilità dolce. Come preludio della manifestazione, sabato e domenica pomeriggio a Piazza Cairoli sarà installata una esposizione di veicoli elettrici innovativi che, insieme al bus storico di ATM e a uno dei bus elettrici della flotta aziendale faranno bella mostra di sé.

Un’attenzione particolare verrà data ai più piccoli che potranno salire sui mezzi, mentre i più grandi potranno provare alcuni dei veicoli esposti. Tutti gli eventi verranno illustrati il 20 settembre alle 11:30 al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, durante la conferenza stampa di presentazione della manifestazione alla presenza del Primo Cittadino e dell’Assessore alla Mobilità e ai Rapporti con ATM, Salvatore Mondello. Mentre, nella stessa giornata, alle 17:00 al PalaCultura si svolgerà il convegno “La Rivoluzione della mobilità Sostenibile” che analizzerà le nuove frontiere del trasporto pubblico e non solo a Messina.

“Abbiamo messo in campo queste iniziative per promuovere sempre più la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico locale a Messina – dichiara il presidente di ATM, Giuseppe Campagna – Siamo pronti anche per la nuova edizione dell’E-Motorshow, che tanto successo ha avuto lo scorso anno, e verrà illustrata nel corso della conferenza stampa di martedì. La nostra città si sta dimostrando sempre più pronta alla rivoluzione ecologica dettata dalla mobilità sostenibile”.