LO HA SCRITTO IN UNA NOTA DI IERI, IL SINDACO DI PIRAINO (ME)... MAURIZIO TINDARO RUGGERI

“Ci uniamo al dolore della famiglia per la prematura scomparsa della nostra dipendente comunale Michela Scaffidi Muta”. E’ stato il sindaco di Piraino (ME), Maurizio Tindaro Ruggeri a scriverlo in una nota di ieri.

Ruggeri ha concluso cosi’: “la vogliamo ricordare così sempre sorridente come il giorno in cui ha firmato il contratto di lavoro a tempo indeterminato”.