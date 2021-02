Ciampi: “Il confronto in politica non superi la lealtà”. Lo ha scritto oggi su Facebook, l’ex onorevole regionale messinese di Sicilia Futura Beppe Picciolo, commentando le dimissioni formalizzate ieri, da parte della consigliera comunale di Messina, Daria Rotolo.

Ha proseguito Picciolo: “Sembrano frasi antiche ed a volte superate in un tempo in cui questi concetti rappresentano merce rara. Ed invece ci sono ancora i Gruppi politici in cui i rapporti personali sono vincolanti e prevalenti, rispetto a talune miserie umane”.

Ed ancora: “Voglio, con questa premessa, ringraziare una mia amica che oggi ha avuto modo di distinguersi dalla pletora dei mediocri elevandosi al raro rango degli amici veri! Il tempo è sempre galantuomo e lo vedrai! Intanto la mia pubblica stima ed il mio personale grazie! Con Amicizia tuo Beppe”.