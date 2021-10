Ciclone Apollo: nel territorio siracusano…, riaprono le strade

E' LIBERA ANCHE L'AUTOSTRADA PER CATANIA

Articolo…, tratto da… www.blogsicilia.it.

Situazione delle strade del Siracusano in netto miglioramento;

Ieri erano state flagellate dal ciclone Apollo;

Riaperti i due tratti dell’autostrada Siracusa-Catania;

Libere le strade a Siracusa, Augusta non è più isolata;

Migliorano le condizioni meteo così come quelle delle strade del Siracusano, trasformatesi in torrenti per via delle abbondanti piogge portate dal ciclone Apollo.

Autostrada Sr-Ct riaperta

Ieri erano stati chiusi i tratti di Cava Sorciaro ed Augusta dell’autostrada Siracusa-Catania ma, da quanto fanno sapere dalla Prefettura, saranno riaperti a breve. A Siracusa, l’unica strada interdetta alla circolazione è via Ascari, nella zona del circuito di Siracusa, che, essendo in un avvallamento è ancora coperta di acqua.

Strade percorribili a Siracusa

Percorribile contrada Targia, che collega la città con i Comuni della zona industriale, viale Ermocrate, nella zona della stazione ferroviaria, e contrada Pantanelli, alla periferia sud di Siracusa, dove nella giornata di ieri, il livello dell’acqua si è alzato in modo preoccupante. Situazione verso la normalità anche ad Augusta, uno dei centri del Siracusano maggiormente colpiti dal maltempo.

Le Provinciali

Le strade provinciali, soprattutto quelle tra Siracusa e la zona montana, che ieri, sotto i colpi del ciclone Apollo, erano rimaste sommerse da fango e detriti, sono adesso percorribili. Ieri si è temuto il peggio sul tratto tra Priolo e Siracusa per via della presenza della zona industriale, considerato il numero di persone che ci lavorano.

Permane l’allerta rossa

“Abbiamo chiesto ed ottenuto dalle imprese di ridurre il carico di lavoro per evitare di mettere in pericolo l’incolumità dei dipendenti” spiega il sindaco di Priolo, Pippo Gianni. Permane, comunque, l’allerta rossa, diramata dalla Protezione civile fino alle 24 di stasera. Restano chiuse le scuole e centri commerciali, le attività mercatali, gli impianti sportivi pubblici e privati ed il cimitero. Chiusura a Siracusa anche delle aree archeologiche come il Parco della Neapolis, il Castello Maniace.