Circa 2.800 persone…, sono state controllate dagli agenti della Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie e a bordo dei treni

2.795 persone controllate, 9 indagati, 42 treni presenziati, 14 veicoli ispezionati e 314 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea Ferroviaria: è questo il bilancio delle principali attività di controllo nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022, svolte dalla Polizia Ferroviaria in tutta la Sicilia.

Nel periodo in esame si è svolta anche la prima operazione dell’anno “Stazioni Sicure”, che ha visto gli agenti della Polfer, con l’ausilio delle unità cinofile nelle stazioni di Palermo, Catania, Messina, effettuare controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della regione, sui treni ed in un deposito bagagli al fine di incrementare il livello di sicurezza in ambito Ferroviario.

4 minori di origine sud sahariana, allontanatisi arbitrariamente dai centri che li ospitavano, sono stati invece rintracciati dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Messina e affidati a diverse comunità di quella città.