I RESPONSABILI DELL'UNITÀ NAVALE STANNO ESEGUENDO IN QUESTE ORE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO: SUL POSTO SONO IN ATTIVITÀ DUE IMBARCAZIONI MERCANTILI..., PER LA NECESSARIA ASSISTENZA

Circa 400 migranti presenti a bordo di un peschereccio, sono stati segnalati nelle scorse ore da Alarm Phone e conseguentemente intercettati dai componenti dell’equipaggio di nave Diciotti della Guardia Costiera, attualmente in area SAR italiana a circa 170 miglia a Sud-Est di Capo Passero, a largo della Calabria ionica.

I responsabili dell’unità navale stanno eseguendo in queste ore le operazioni di soccorso: sul posto sono in attività due imbarcazioni mercantili…, per la necessaria assistenza. A supporto delle operazioni di Ricerca e Soccorso in mare di questi giorni, hanno operato anche mezzi aerei della Guardia Costiera e di Frontex.

Foto…, tratta da… www.strettoweb.com!