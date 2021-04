LO AFFERMA IN QUESTE ORE NEL CORSO DI UNA DIRETTA FACEBOOK EFFETTUATA DALLA PAGINA DI IOAPRO, UMBERTO CARRIERA, UNO DEGLI ORGANIZZATORI DEL MOVIMENTO CHE RIUNISCE BAR, RISTORANTI, LOCALI E TUTTE LE ATTIVITA' IN CONTRASTO CON IL REGIME DI CHIUSURE IMPOSTO DAL GOVERNO

“Circonderemo il Parlamento, senza violenza, in maniera gandhiana”. Lo afferma in una diretta Facebook dalla pagina di IoApro, Umberto Carriera, tra gli organizzatori del movimento che riunisce bar, ristoranti, locali e tutte le attività in contrasto con le chiusure attuate dal governo.

Carriera prosegue e termina: “l’appuntamento per la manifestazione, in piazza Montecitorio, è lunedì alle 15. Saremo 50mila. Non si tratta più di aprire, ma di libertà hanno paura di noi”.