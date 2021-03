Civitavecchia: detenevano illegalmente #esplosivi e…, sono stati arrestati dagli agenti della #Polizia di #Stato

La vicenda è iniziata a Fiumicino nel marzo scorso con il sequestro di materiale esplosivo rinvenuto in una cantina; detto materiale doveva appartenere ad un defunto ed era stato ritrovato dal nipote. Le indagini hanno condotto gli investigatori del commissariato Fiumicino presso alcuni stabili ubicati a #Civitavecchia, dove vi era il sospetto potesse essere nascosto un’altra parte del materiale esplosivo rinvenuto a Fiumicino.

Gli agenti, in collaborazione con i colleghi del commissariato di #Civitavecchia, dopo aver rintracciato i 2 soci, hanno perquisito gli stabili trovando una cassa in legno del tutto simile a quelle sottoposte a sequestro nel marzo scorso. La squadra artificieri ed i cinofili della #Polizia di #Stato hanno constatato la presenza di esplosivo sia nella cassa che in altre parti del magazzino. Sono stati rinvenuti 800 detonatori di vario tipo, una bomba a mano priva di accenditore, alcuni manufatti artigianali, materiale vario per preparazione e brillamento esplodenti ed alcuni spezzoni di miccia.

In una delle abitazioni i poliziotti hanno rinvenuto 628 cartucce di vario calibro e kg. 2,400 di polvere da sparo, detenuto in quantità eccedente rispetto a quello consentito dall’autorizzazione concessa. Le armi e le munizioni sono state ritirate cautelarmente. Rilevata quindi l’assenza di autorizzazione alla detenzione e all’utilizzo del materiale esplosivo, i 2 soci sono stati arrestati, entrambi per detenzione illegale di esplosivi. Proseguono le indagini da parte degli investigatori per chiarire la dinamica dei fatti.