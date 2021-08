Classe 2002, talento cristallino ed un curriculum ricco di esperienze di successo a discapito della giovane età. Si presenta con queste caratteristiche Elisamaria Garofalo, schiacciatrice di Velletri che arricchisce il reparto d’attacco di Akademia Sant’Anna in vista della prossima stagione.

La laziale cresce e fa tanta esperienza di alto livello vicino casa. Il primo campionato importante arriva nella stagione 2016/2017 quando, giovanissima, gioca in B2 con la maglia del Volleyrò. Una stagione entusiasmante che la porta ad approdare per ben tre stagioni di fila al Gió Volley Aprilia, squadra con la quale costruisce si un bagaglio di assoluto spessore e conquista anche una promozione in A2 nella stagione 2018/2019 quando in panchina sedeva l’attuale Direttore Tecnico di Akademia Sant’Anna, Nino Gagliardi, ed in mezzo al campo giocavano Margherita Muzi e Deborah Liguori, due nuovi innesti del club di Fabrizio Costantino. Ultima stagione ancora in B1 con Cisterna 88. Durante le sue esperienze la giovane romana si è fatta apprezzare per qualità in attacco importanti ma anche per un’ottima fase difensiva, fattori che avranno un peso specifico importante all’interno del gruppo allestito da Akademia Sant’Anna per la nuova stagione.

“Sono entusiasta di venire a giocare all’Akademia Sant’Anna – commenta la Garofalo – Sarà la mia prima esperienza lontana da casa e non avrei potuto chiedere di meglio. Arrivo a Messina con tanta voglia di lavorare e di continuare a crescere, sia come atleta che come persona, e darò il massimo per poter ripagare la fiducia che mi è stata data dall’allenatore e dalla società. Non vedo l’ora di cominciare!”