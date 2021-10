Claudio Messora il 13 ottobre scorso…, ha dichiarato in una intervista a ‘Visione Tv’ : “L’esperienza con il M5S mi ha cambiato in profondità”

L'EDITORE DI BYOBLU, SPIEGA COME E PERCHE' HA SCRITTO IL SUO LIBRO DAL TITOLO... "IL DISALLINEATO"... EDITO DA RIZZOLI

Lunga intervista dei responsabili di ‘Visione Tv’… con Claudio Messora, fondatore di Byoblu e autore del libro “Il Disallineato” pubblicato con Rizzoli… pubblicata il 13 ottobre scorso. E’ questa la presentazione fatta su…, www.youtube.com, del prodotto editoriale scritto dal proprietario dell’emittente televisiva.

Ecco cosa viene inoltre evidenziato: “questo libro nasce proprio perché la casa editrice mi ha pungolato, altrimenti non avrei mai trovato le energie per scriverlo. E’ una testimonianza importante che arriva adesso perché nell’imminenza dei fatti non volevo farmi usare da chi aveva interesse a screditare il M5S”.