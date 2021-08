“Come esponente di questa Amministrazione chiedo ai rappresentanti di Art. 1 di non porre soltanto interrogazioni o interrogativi, ma di fare affermazioni concrete. Tale modo di agire, lo si ribadisce, alimenta soltanto la cultura del sospetto mentre la nostra città ha bisogno di risposte e di risultati e non di porre questioni. È troppo facile fare domande senza mai dare risposte e dato che ritengo prioritario fornire risposte ai miei concittadini e non avendo tempo da dedicare alle dichiarazioni prive di contenuti di Art. 1 ritengo che sia utile un confronto pubblico con i rappresentanti di Art. 1 in maniera da chiarire cosa mi contesterebbe (sinceramente ancora non l’ho capito) e soprattutto quali sono le proposte, idee e iniziative per la nostra città. Sarà l’occasione per un confronto leale, aperto, costruttivo e consentirà anche all’on.le Timbro di poter finalmente dire qualcosa di sinistra, anche non di sinistra, qualcosa ma di civiltà. La aspetto per concordare insieme la data e l’orario”. Lo scrive in una nota, diffusa nelle scorse ore, il Vicesindaco di Messina Carlotta Previti.