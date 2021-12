Comincia l’era della digitalizzazione dei servizi agli utenti dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. E’ stato attivato oggi 27 dicembre sul sito istituzionale www.adspstretto.it lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) dell’ente, primo passo del percorso di completa digitalizzazione dell’attività amministrativa prevista nel POT 2020/2022.

Rispettando l’impegno assunto a fine settembre in occasione dell’approvazione del relativo Regolamento da parte del Comitato di Gestione, il Presidente Mega ha lanciato la piattaforma che costituisce lo strumento innovativo mediante il quale assicurare l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure e unico front office per i procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le attività economiche dei soggetti deputati ad operare nei porti dello Stretto. L’applicativo che supporta il SUA, inoltre, consentirà a regime la gestione dello scambio informativo e documentale con tutti gli altri Enti coinvolti nei procedimenti riducendo i tempi di acquisizione dei pareri e quindi di rilascio del provvedimento finale. L’accesso è assicurato a chiunque abbia interesse ad ottenere informazioni sugli adempimenti e sui dati necessari all’avvio di un procedimento; previa registrazione a mezzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), è possibile presentare istanze, monitorare l’iter della propria pratica o l’elenco delle richieste presentate e ricevere riscontro sull’esito istruttorio nella propria area dedicata. Gli operatori possono inoltre effettuare direttamente il pagamento di diritti e bolli, utilizzando il sistema PagoPA.

Al momento sul SUA sono attivi i procedimenti relativi al rilascio, rinnovo o rinuncia di concessioni demaniali, le istanze di subingresso e di variazione al contenuto della concessione, l’iscrizione o il rinnovo al registro ex art. 68 C.d.N. e il rilascio di autorizzazioni per operazioni portuali. Nei primi mesi del prossimo anno saranno portati in produzione tutti gli altri procedimenti abbandonando così la tradizionale gestione delle pratiche tutta basata su moduli, documenti, applicazione di bolli ma soprattutto caratterizzata da code agli uffici per conoscere lo stato della procedura o per ritirare il provvedimento finale. In via transitoria, e comunque fino al 31/01/2022, è possibile presentare le istanze anche con le modalità precedentemente utilizzate, nonostante il canale principale resti lo Sportello Unico Amministrativo, e ciò al fine di assicurare la transizione alle nuove procedure digitali senza provocare disservizi. Per l’assistenza all’uso del portale è attiva la casella email supporto.sua@adspstretto.it!

Per gli utenti che utilizzeranno la firma digitale sono previste delle procedure ancora più semplici che consentiranno di generare le richieste velocemente e completamente in modalità digitale. La piattaforma è stata sviluppata da una società specializzata nella creazione di portali e servizi al cittadino con la fondamentale collaborazione del personale dell’Area SUA dell’Ente, che ha supportato la fase di analisi dei processi trasferendo le previsioni normative e le regolamentazioni locali specifiche per i procedimenti interessati, sotto la supervisione del Presidente Mega che ha messo a disposizione la sua pluriennale esperienza nel settore maturata nel suo precedente ruolo di dirigente tecnico dell’AdSP della Puglia adriatica e di ideatore ed amministratore del sistema GAIA che rimane, tutt’oggi, uno dei più avanzati sistemi informativi portuali esistenti in Italia.

Grande la soddisfazione del Presidente Mario Mega “Il SUA dà inizio al percorso, promesso nel POT, di avviare la completa digitalizzazione dell’AdSP dello Stretto a vantaggio dei nostri utenti ed operatori e con l’obiettivo di velocizzare le procedure autorizzative oltre che di aumentare la trasparenza delle attività amministrative. Lo facciamo nel pieno rispetto dei termini stabiliti dal Ministero vigilante ma andando già oltre con un approccio da subito orientato a quello che sarà il sistema ASTRA e cioè la piattaforma informatica che assisterà in futuro sia le attività amministrative dell’ente che la gestione operativa dei porti. L’applicativo SUA è stato sviluppato secondo le linee guida AgID e nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale e già da subito consentirà agli utenti di disporre del proprio fascicolo digitale in cui saranno conservate e rese disponibili tutte le pratiche ed informazioni che riguardano il suo rapporto con l’AdSP. Tutti i dati confluiranno nel nostro cloud, dove saranno conservati in totale sicurezza, pronti ad essere utilizzati anche per l’attivazione di servizi di back office oltre che per il controllo di gestione. A questo applicativo si aggiungerà presto anche quello che stiamo sviluppando insieme all’Università di Messina per il monitoraggio dei flussi di accesso dei mezzi pesanti all’approdo di Tremestieri che consentirà di fornire agli autotrasportatori servizi in tempo reale di monitoraggio delle code e dei tempi di attesa. Siamo agli inizi di un percorso che ci vedrá fortemente impegnati nei prossimi anni per aumentare il livello di digitalizzazione dei nostri porti necessario per erogare servizi di qualità delle politiche di sviluppo europee e nazionali per il quale sono state previste specifiche azioni nel PNRR anche per i sistemi portuali”.