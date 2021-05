Completati ieri sera, dopo le ore 21, i lavori di riparazione della condotta adduttrice dell’Acquedotto Fiumefreddo, che hanno visto i tecnici di AMAM impegnati sui cantieri di Tremestieri, Letojanni, Taormina e Torrerossa.

Alcuni degli interventi, più complessi, hanno richiesto operazioni più articolate, comportando prove a più riprese dell’effettiva tenuta. A tarda serata, dunque, ultimate con successo le verifiche sulla condotta, l’impianto di Torrerossa ha nuovamente rimesso in circolo il flusso d’acqua diretto verso Messina, consentendo così il parziale riempimento dei serbatoi cittadini che alimentano la rete idrica.

Dalle ore 6:30 di oggi, dunque, l’erogazione è ripresa secondo una programmazione ridotta in tutta la città e da domani giovedì 13 maggio, contando sul totale riempimento dei serbatoi, tornerà all’ordinaria distribuzione per fasce e zone. Come sempre, ogni eventuale aggiornamento sarà tempestivamente comunicato, mentre, ai recapiti istituzionali, gli utenti potranno segnalare eventuali situazioni di disagio particolare, al fine di poter consentire ad AMAM di prestare l’opportuna assistenza.