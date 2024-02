Comune di Messina e AMAM SpA hanno ufficializzato, ieri, mercoledì 21 febbraio, nel corso di un incontro con la stampa, l’avvio del terzo step di interventi per la mitigazione delle vulnerabilità dell’Acquedotto Fiumefreddo, a partire dalle ore 7 di venerdì 23, per la durata di 24 ore, con la conseguente interruzione idrica in Città e ripresa a pieno regime dell’erogazione di acqua nella giornata di domenica 25 febbraio. Ad illustrare i dettagli tecnici e il piano operativo sono stati il sindaco Federico Basile e la presidente di AMAM Loredana Bonasera con gli assessori Massimiliano Minutoli e Francesco Caminiti, i componenti il CdA Alessandra Franza e Adriano Grassi e il direttore generale della SpA Pierfrancesco Donato.

Il sindaco Basile in apertura facendo riferimento al cronoprogramma dei lavori ha evidenziato: “l’iter degli interventi, giunto al terzo distacco, sta procedendo in maniera regolare e riteniamo – ha detto Basile – di mantenere questa regolarità al fine di concludere i lavori entro il 5 aprile prossimo”. Relativamente al piano operativo il Sindaco ha assicurato che sarà riproposto nelle stesse modalità di quello precedente in quanto è stato efficiente a mitigare i possibili disagi che questi interventi comportano inevitabilmente alla cittadinanza per l’interruzione della distribuzione idrica. Mi auguro – ha concluso Basile – che tutto proceda per il meglio e che anche i cittadini, come per il precedente distacco del gennaio scorso, facciano la loro parte nel comprendere la situazione di emergenza”.

La presidente Bonasera ha proseguito con i dettagli tecnici: “si partirà con il distacco dell’acqua alle ore 7 di venerdì 23; gli interventi più importanti di questo terzo step saranno eseguiti – ha spiegato la Bonasera – a Roccalumera, a Pezzolo e Tremestieri, caratterizzati dall’inserimento di giunti elettrici e una decina di interventi minori. Le condizioni meteo al momento dovrebbero essere ottimali, e rispetto alla fase precedente il COC sarà attivo a partire dalle ore 7 di venerdì 23 febbraio. La distribuzione idrica in città riprenderà al termine dei lavori previsti nelle 24 ore per poi normalizzarsi gradualmente nell’arco delle successive 24 ore, salvo imprevisti, per tornare alla normalità nella giornata di domenica 25 febbraio”.

L’assessore Minutoli relativamente all’operatività del COC ha: “ricordato che sarà attivo nelle giornate di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 febbraio, dalle ore 7 alle 24, per le attività di Protezione civile in Città, sino alla normalizzazione dell’erogazione idrica. Sarà possibile rivolgersi al COC per evidenziare criticità al recapito telefonico 090-22866; ed in merito alle chiamate l’Assessore consiglia di limitare le chiamate al COC, soprattutto quelle di richiesta di approvvigionamento, quando ancora si hanno riserve di acqua nei serbatoi, al fine di evitare il congestionamento degli interventi più urgenti”.

Saranno sempre predisposte in tutto il territorio comunale postazioni per la distribuzione di acqua potabile così distribuite:

n.4 Rubinetti fissi, presso gli impianti: Sede AMAM, viale Giostra – Ritiro; via Girolamo Savonarola, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi p.zza Castronovo); viale Europa, pressi Ospedale Piemonte; viale Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari;

n.3 Autobotti fisse, che stazioneranno presso: rotatoria Annunziata; rotatoria Granatari; Piazza Fazio, a Camaro.

Infine, Comune e AMAM invitano la cittadinanza a verificare la funzionalità dei propri sistemi di accumulo d’acqua (serbatoi, cisterne, autoclavi) o dei pozzi privati e, altresì ad un consumo di acqua potabile senza sprechi, poiché le proprie riserve potrebbero essere bastevoli per le ore di sospensione annunciata. Al termine dell’incontro sono stati ricordati gli ultimi due step programmati il 15 marzo e il 5 aprile prossimi.