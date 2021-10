AD ANNUNCIARLO, OGGI SU FACEBOOK, CI HA PENSATO IL MINISTRO PER IL MEZZOGIORNO (DELL'ESECUTIVO GESTITO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARIO DRAGHI) MARA CARFAGNA, IN CONCOMITANZA CON LA SUA VISITA EFFETTUATA DOPO LE ORE 13.00 NEL TERRITORIO CALABRESE

“Con i sindaci dell’area -Grecanica- in Calabria abbiamo firmato uno straordinario accordo che finanzierà, collegamenti, istruzione, servizi sanitari di base, progetti per il patrimonio culturale e ambientale, iniziative di sviluppo nell’agroalimentare”. Ad annunciarlo, oggi su Facebook, ci ha pensato il ministro per il Mezzogiorno (del Governo gestito dal premier Mario Draghi), Mara Carfagna in concomitanza con la sua visita odierna effettuata dopo le 13.00 nel territorio calabrese.

Ha aggiunto e concluso la Carfagna: “le aree interne del Paese non saranno abbandonate…, le aiuteremo a partecipare alla grande fase di sviluppo che si sta aprendo in Italia”.