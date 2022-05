LO HA SCRITTO STAMANE SU FACEBOOK A MARGINE DELLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI DEL PARTITO DI GIORGIA MELONI, AVVENUTA IN PIAZZA SANTA CATERINA DOPO LE 11.30, CARMELA ELLA BUCALO LA DEPUTATA NAZIONALE DI MONTECITORIO A ROMA, NATA A BARCELLONA POZZO DI GOTTO

“Con Ignazio La Russa e Giovanni Donzelli a Messina per presentare la lista di Fratelli d’Italia a sostegno di Maurizio Croce – Sindaco in vista delle prossime amministrative… noi ci siamo”! Lo ha scritto stamane su Facebook a margine della presentazione della Lista dei candidati del Partito di Giorgia Meloni, avvenuta in piazza Santa Caterina dopo le 11.30, Carmela Ella Bucalo, la deputata nazionale di Montecitorio a Roma, nata a Barcellona Pozzo di Gotto.

“#mairiziocrocesindaco – #amministrative2022 – #eleme2022 – #fratelliditalia”.