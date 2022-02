A SCRIVERLO OGGI POMERIGGIO SU FACEBOOK, E' STATO IL COMMERCIALISTA, EX CONSIGLIERE COMUNALE DI MESSINA E PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE -FUTURO TRASPARENZA E LIBERTA'-, SANTI DANIELE ZUCCARELLLO

“Con il dott. TOTARO (medico sospeso) in protesta davanti l’azienda sanitaria”. Lo ha scritto oggi pomeriggio, in un post pubblicato su Facebook, il commercialista, ex consigliere comunale di Messina e presidente dell’Associazione -Futuro Trasparenza e Libertà-, Santi Daniele Zuccarello.

Zuccarello ha concluso così: “difendiamo i diritti di tutti i Medici sospesi”.