“Con la speranza di un domani migliore” [Video]

“Con la speranza di un domani migliore”. Lo ha evidenziato venerdì 25 giugno scorso Giuliana Danzé vittima di violenze, postando un video su Facebook nel quale ha fatto vedere i segni delle botte datele dal suo compagno.

La cantante 26enne beneventana, nota per le sue partecipazioni a All Together Now 2 e The Voice ha affermato: “la violenza psicologia e fisica non dovrebbe esistere per nessuno. Se la mia denuncia puo’ essere una forza per qualcuno che arrivi il più lontano possibile. Un uomo dopo aver toccato una donna smette di essere un uomo”.

La ragazza si è presentata on line, con il volto tumefatto per lanciare un messaggio rivolto alle donne vittime di abusi come lei, riferendo ancora: “voglio metterci la faccia per denunciare pubblicamente quello che mi è successo. A tutte le donne: ricordate che l’amore non è violenza ma sostegno reciproco. E ricordate che non è colpa volta. Io non mi sento in colpa, non ho nemmeno paura, che mi spaccassero la faccia un’altra volta. Lotterò affinché nessuna persona si senta come me. Non tutti apprezzeranno il mio gesto, ma spero che il mio coraggio sia di ispirazione”.

Infine la Danzè ha sottolineato: “io sto guarendo velocemente perché dentro di me ho una forza che va oltre ogni logica. Amatevi, rispettatevi e non abbiate paura. Io tornerò più forte di prima, piena di amore e voglia di vivere e tornerò a cantare e a vivere la musica con ancora più passione. Ma ricordate una cosa: chi resta in silenzio è complice, chi non parla è complice. Siate forti, che le vostre anime possano purificasi. A tutte le donne: credete in voi stesse, non avete nessuna colpa”.